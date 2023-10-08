Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля
Польские военные направят в Израиль военно-транспортный самолет за согражданами
© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.
"Войско польское готовится к эвакуации поляков из Израиля. За нашими соотечественниками будут направлены транспортные самолеты C-130 Hercules", - написал Блащак
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
При этом Блащак не уточнил, сколько граждан Польши предполагается эвакуировать и сколько самолетов за ними будет отправлено. По официальным данным, Войско польское располагает пятью такими машинами.
Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался за скорейшее возвращение граждан Польши из Израиля.
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"Мы, прежде всего, должны наблюдать за этой ситуацией с точки зрения наших интересов и нашей безопасности, потому что это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача - защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению", - сказал Дуда.
При этом он опасается, что события на Ближнем Востоке могут усилить миграционное давление на Европу.
"Боюсь, что это вызовет еще одно миграционное давление на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе", - сказал Дуда.
Инфографика
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.