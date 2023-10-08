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Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
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13:00 08.10.2023 (обновлено: 14:45 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901289342.html
Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля
Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля
Польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:00
2023-10-08T14:45
в мире
израиль
польша
мариуш блащак
биньямин нетаньяху
россия
палестина
михаил богданов
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ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter."Войско польское готовится к эвакуации поляков из Израиля. За нашими соотечественниками будут направлены транспортные самолеты C-130 Hercules", - написал БлащакВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.При этом Блащак не уточнил, сколько граждан Польши предполагается эвакуировать и сколько самолетов за ними будет отправлено. По официальным данным, Войско польское располагает пятью такими машинами.Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался за скорейшее возвращение граждан Польши из Израиля."Мы, прежде всего, должны наблюдать за этой ситуацией с точки зрения наших интересов и нашей безопасности, потому что это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача - защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению", - сказал Дуда.При этом он опасается, что события на Ближнем Востоке могут усилить миграционное давление на Европу."Боюсь, что это вызовет еще одно миграционное давление на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе", - сказал Дуда.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/niderlandy-1901287560.html
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в мире, израиль, польша, мариуш блащак, биньямин нетаньяху, россия, палестина, михаил богданов, хамас, c-130 hercules, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анджей дуда, ближний восток
В мире, Израиль, Польша, Мариуш Блащак, Биньямин Нетаньяху, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Хамас, C-130 Hercules, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анджей Дуда, Ближний Восток
Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля

Польские военные направят в Израиль военно-транспортный самолет за согражданами

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.
"Войско польское готовится к эвакуации поляков из Израиля. За нашими соотечественниками будут направлены транспортные самолеты C-130 Hercules", - написал Блащак
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Нидерланды призвали граждан не ездить в Израиль и Палестину
12:43
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
При этом Блащак не уточнил, сколько граждан Польши предполагается эвакуировать и сколько самолетов за ними будет отправлено. По официальным данным, Войско польское располагает пятью такими машинами.
Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался за скорейшее возвращение граждан Польши из Израиля.
«
"Мы, прежде всего, должны наблюдать за этой ситуацией с точки зрения наших интересов и нашей безопасности, потому что это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача - защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению", - сказал Дуда.
При этом он опасается, что события на Ближнем Востоке могут усилить миграционное давление на Европу.
"Боюсь, что это вызовет еще одно миграционное давление на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе", - сказал Дуда.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильский военный с местной жительницей в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
10:31
 
В миреИзраильПольшаМариуш БлащакБиньямин НетаньяхуРоссияПалестинаМихаил БогдановХамасC-130 HerculesОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнджей ДудаБлижний Восток
 
 
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