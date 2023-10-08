https://ria.ru/20231008/izrail-1901289342.html

Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля

Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля

Польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:00

2023-10-08T13:00

2023-10-08T14:45

в мире

израиль

польша

мариуш блащак

биньямин нетаньяху

россия

палестина

михаил богданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b37a06b484cdc52dbb01b519ae7d731a.jpg

ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter."Войско польское готовится к эвакуации поляков из Израиля. За нашими соотечественниками будут направлены транспортные самолеты C-130 Hercules", - написал БлащакВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.При этом Блащак не уточнил, сколько граждан Польши предполагается эвакуировать и сколько самолетов за ними будет отправлено. По официальным данным, Войско польское располагает пятью такими машинами.Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался за скорейшее возвращение граждан Польши из Израиля."Мы, прежде всего, должны наблюдать за этой ситуацией с точки зрения наших интересов и нашей безопасности, потому что это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача - защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению", - сказал Дуда.При этом он опасается, что события на Ближнем Востоке могут усилить миграционное давление на Европу."Боюсь, что это вызовет еще одно миграционное давление на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе", - сказал Дуда.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/niderlandy-1901287560.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901271581.html

израиль

польша

россия

палестина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, польша, мариуш блащак, биньямин нетаньяху, россия, палестина, михаил богданов, хамас, c-130 hercules, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анджей дуда, ближний восток