https://ria.ru/20231008/izrail-1901286919.html

Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода

Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода - РИА Новости, 08.10.2023

Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода

Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:39

2023-10-08T12:39

2023-10-08T12:44

в мире

ашдод

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась стрельбой, сообщила пресс-служба полиции. "По первоначальным данным, полицейские нейтрализовали автомобиль, предположительно принадлежавший террористическому отряду, на трассе 4 недалеко от поселка Эмоним", - говорится в сообщении. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно как несколько групп силовиков окружили автомобиль с нескольких сторон и открыли плотный огонь по подозреваемым в автомобиле. Двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что в ходе операции четыре палестинца были убиты.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901285599.html

ашдод

израиль

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Перестрелка израильских силовиков с группой палестинцев вблизи Ашдода Израильские силовики "нейтрализовали" группу палестинцев на трассе вблизи Ашдода, сообщила полиция. Очевидцы выкладывают видео интенсивного стрелкового боя. 2023-10-08T12:39 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ашдод, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль