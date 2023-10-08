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Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода - РИА Новости, 08.10.2023
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12:39 08.10.2023 (обновлено: 12:44 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901286919.html
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода - РИА Новости, 08.10.2023
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода
Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:39
2023-10-08T12:44
в мире
ашдод
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась стрельбой, сообщила пресс-служба полиции. "По первоначальным данным, полицейские нейтрализовали автомобиль, предположительно принадлежавший террористическому отряду, на трассе 4 недалеко от поселка Эмоним", - говорится в сообщении. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно как несколько групп силовиков окружили автомобиль с нескольких сторон и открыли плотный огонь по подозреваемым в автомобиле. Двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что в ходе операции четыре палестинца были убиты.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901285599.html
ашдод
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353
60
Перестрелка израильских силовиков с группой палестинцев вблизи Ашдода
Израильские силовики "нейтрализовали" группу палестинцев на трассе вблизи Ашдода, сообщила полиция. Очевидцы выкладывают видео интенсивного стрелкового боя.
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в мире, ашдод, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ашдод, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода

Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с 4 палестинцами у города Ашдод

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась стрельбой, сообщила пресс-служба полиции.
"По первоначальным данным, полицейские нейтрализовали автомобиль, предположительно принадлежавший террористическому отряду, на трассе 4 недалеко от поселка Эмоним", - говорится в сообщении.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно как несколько групп силовиков окружили автомобиль с нескольких сторон и открыли плотный огонь по подозреваемым в автомобиле.
Двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что в ходе операции четыре палестинца были убиты.
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В миреАшдодОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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