https://ria.ru/20231008/izrail-1901286919.html
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода - РИА Новости, 08.10.2023
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода
Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:39
2023-10-08T12:39
2023-10-08T12:44
в мире
ашдод
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась стрельбой, сообщила пресс-служба полиции. "По первоначальным данным, полицейские нейтрализовали автомобиль, предположительно принадлежавший террористическому отряду, на трассе 4 недалеко от поселка Эмоним", - говорится в сообщении. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно как несколько групп силовиков окружили автомобиль с нескольких сторон и открыли плотный огонь по подозреваемым в автомобиле. Двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что в ходе операции четыре палестинца были убиты.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901285599.html
ашдод
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901287132_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20c9b2124ef614574e24e1c61649bdfc.jpg
Перестрелка израильских силовиков с группой палестинцев вблизи Ашдода
Израильские силовики "нейтрализовали" группу палестинцев на трассе вблизи Ашдода, сообщила полиция. Очевидцы выкладывают видео интенсивного стрелкового боя.
2023-10-08T12:39
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашдод, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ашдод, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с палестинцами вблизи Ашдода
Израильские силовики нейтрализовали автомобиль с 4 палестинцами у города Ашдод
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Израильские силовики нейтрализовали палестинцев вблизи города Ашдод, которые двигались на автомобиле по трассе в сторону Тель-Авива, операция сопровождалась стрельбой, сообщила пресс-служба полиции.
"По первоначальным данным, полицейские нейтрализовали автомобиль, предположительно принадлежавший террористическому отряду, на трассе 4 недалеко от поселка Эмоним", - говорится в сообщении.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно как несколько групп силовиков окружили автомобиль с нескольких сторон и открыли плотный огонь по подозреваемым в автомобиле.
Двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что в ходе операции четыре палестинца были убиты.
Израиль нанес удары по 426 объектам в Газе