Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 08.10.2023 (обновлено: 12:17 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901272434.html
Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок
Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок - РИА Новости, 08.10.2023
Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок
Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о якобы похищении россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:38
2023-10-08T12:17
в мире
израиль
россия
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о якобы похищении россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, говорится в заявлении пресс-службы дипломатической миссии."Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в Интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", — говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация, что среди похищенных бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями.В пресс-службе добавили, что они не состоят на учете в консульском отделе посольства России в Израиле.&quot;В консульский отдел Посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался. Мы передали соответствующую информацию израильской стороне&quot;, — отметили в посольстве.Консульский отдел находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по этому вопросу, отметили в дипломатической миссии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/khamas-1901273234.html
https://ria.ru/20231007/peregovory-1901208263.html
https://ria.ru/20231008/khamas-1901240603.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Похищение девушки на автомобиле
Похищение девушки на автомобиле
2023-10-08T10:38
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b8db49eb357162a4021d1902968b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, хамас
В мире, Израиль, Россия, Хамас
Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок

Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок членами ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о якобы похищении россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, говорится в заявлении пресс-службы дипломатической миссии.
"Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в Интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", — говорится в сообщении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС
10:42
Ранее в СМИ появилась информация, что среди похищенных бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями.
В пресс-службе добавили, что они не состоят на учете в консульском отделе посольства России в Израиле.
«

"В консульский отдел Посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался. Мы передали соответствующую информацию израильской стороне", — отметили в посольстве.

Консульский отдел находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по этому вопросу, отметили в дипломатической миссии.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины
Вчера, 19:42
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
ХАМАС объяснили пленение израильских солдат
00:30
 
В миреИзраильРоссияХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала