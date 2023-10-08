https://ria.ru/20231008/izrail-1901272434.html

Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок

Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок - РИА Новости, 08.10.2023

Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок

Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о якобы похищении россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:38

2023-10-08T10:38

2023-10-08T12:17

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о якобы похищении россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, говорится в заявлении пресс-службы дипломатической миссии."Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в Интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", — говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация, что среди похищенных бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями.В пресс-службе добавили, что они не состоят на учете в консульском отделе посольства России в Израиле."В консульский отдел Посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался. Мы передали соответствующую информацию израильской стороне", — отметили в посольстве.Консульский отдел находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по этому вопросу, отметили в дипломатической миссии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/khamas-1901273234.html

https://ria.ru/20231007/peregovory-1901208263.html

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Похищение девушки на автомобиле Похищение девушки на автомобиле 2023-10-08T10:38 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, хамас