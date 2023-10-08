https://ria.ru/20231008/izrail-1901266113.html
Армия обороны Израиля опубликовала список погибших военнослужащих
Армия обороны Израиля опубликовала список погибших военнослужащих - РИА Новости, 08.10.2023
Армия обороны Израиля опубликовала список погибших военнослужащих
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из 26 военнослужащих, погибших за прошедшие сутки в ходе боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:36
2023-10-08T09:36
2023-10-08T09:36
в мире
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хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из 26 военнослужащих, погибших за прошедшие сутки в ходе боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа, среди них - полковник, передает газета Times of Israel. Среди погибших числятся военные разных званий в возрасте от 18 до 42. В частности, погибли командир бригады и командир батальона связи. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля опубликовала список погибших военнослужащих
Армия Израиля опубликовала список из 26 военных, погибших в боях с бойцами ХАМАС
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из 26 военнослужащих, погибших за прошедшие сутки в ходе боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа, среди них - полковник, передает газета Times of Israel
.
Среди погибших числятся военные разных званий в возрасте от 18 до 42. В частности, погибли командир бригады и командир батальона связи.
СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице на юге Израиля
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.