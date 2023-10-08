https://ria.ru/20231008/izrail-1901257465.html

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:01

2023-10-08T08:01

2023-10-08T08:34

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

палестина

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения, говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном в Telegram-канале."Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по десяти объектам террористической организации ХАМАС. Цели были расположены в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.Как отмечается, среди пораженных целей - штаб-квартира разведки ХАМАС, а также военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС."Параллельно Армия обороны Израиля нанесла удары по двум банкам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - добавили в армии Израиля.Ранее газета Times of Israel сообщала, что число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864. Газета Jerusalem Post писала, что более 1,5 тысяч человек пострадали.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-08T08:01 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов