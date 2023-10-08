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Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада" - РИА Новости, 08.10.2023
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16:26 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/iran-1901322518.html
Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада"
Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада" - РИА Новости, 08.10.2023
Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада"
Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье днем провел телефонный разговор с лидером радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом Ан-Нахаля,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:26
2023-10-08T16:26
в мире
израиль
палестина
иран
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье днем провел телефонный разговор с лидером радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом Ан-Нахаля, об этом сообщило агентство Tasnim. Согласно публикации, стороны обсудили ситуацию вокруг военных действий между Палестиной и Израилем, а также внутреннюю ситуацию в самой Палестине. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231008/iran-1901307693.html
https://ria.ru/20231008/ssha-1901244360.html
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в мире, израиль, палестина, иран, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Иран, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада"

Президент Ирана Раиси провел разговор с главой группировки "Исламский джихад"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье днем провел телефонный разговор с лидером радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом Ан-Нахаля, об этом сообщило агентство Tasnim.
Согласно публикации, стороны обсудили ситуацию вокруг военных действий между Палестиной и Израилем, а также внутреннюю ситуацию в самой Палестине.
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Вчера, 14:58
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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В миреИзраильПалестинаИранМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуХамасИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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