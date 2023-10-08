https://ria.ru/20231008/iran-1901322518.html

Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада"

Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада" - РИА Новости, 08.10.2023

Президент Ирана провел разговор с главой "Исламского джихада"

Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье днем провел телефонный разговор с лидером радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом Ан-Нахаля,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:26

2023-10-08T16:26

2023-10-08T16:26

в мире

израиль

палестина

иран

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

хамас

исламский джихад

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье днем провел телефонный разговор с лидером радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом Ан-Нахаля, об этом сообщило агентство Tasnim. Согласно публикации, стороны обсудили ситуацию вокруг военных действий между Палестиной и Израилем, а также внутреннюю ситуацию в самой Палестине. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231008/iran-1901307693.html

https://ria.ru/20231008/ssha-1901244360.html

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иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, иран, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году