https://ria.ru/20231008/infrastruktura-1901252786.html

Эксперт рассказал о газовом хабе в Турции

Эксперт рассказал о газовом хабе в Турции - РИА Новости, 08.10.2023

Эксперт рассказал о газовом хабе в Турции

Газовый хаб в Турции можно реализовать как виртуальную площадку – точку ценообразования на границе Турции и Болгарии, строить газовую инфраструктуру там пока не РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T06:13

2023-10-08T06:13

2023-10-08T11:22

турция

владимир путин

северный поток

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Газовый хаб в Турции можно реализовать как виртуальную площадку – точку ценообразования на границе Турции и Болгарии, строить газовую инфраструктуру там пока не стоит, такое мнение высказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. "Самое простое – условно, создается некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе. Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии. Турция выбрасывает туда какие-то объёмы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов", - сказал Капитонов в ответ на вопрос, как он представляет газовый хаб в Турции. Сейчас российский газопровод в Турцию работает не на 100% и Россия может поставить по существующей инфраструктуре больше газа, полагает аналитик. Так, например, если поставить газ через Азербайджан в Иран, то там будут свободные объемы – в Иране есть газопровод, добавил собеседник агентства. "Так Россия может добавить небольшой объем спотового газа, может, 10-15 миллиардов кубометров, а Европа может на каких-то рыночных условиях его купить. То есть газовый хаб как какой-то посредник. Строить новую инфраструктуру, думаю, сейчас не стоит", – заключил Капитонов. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.

https://ria.ru/20231007/gaz-1901100594.html

турция

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турция, владимир путин, северный поток, в мире