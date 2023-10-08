https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html

СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести

СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести

Местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T20:28

2023-10-08T20:28

2023-10-08T20:28

в мире

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палестина

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хамас

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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Семеро французских граждан, находящихся в Израиле, на данный момент не смогли быть найдены", - сообщил телеканал. Ранее французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля. В МИД отметили, что посольство Франции в Тель-Авиве работает над прояснением ситуации касательно "многих сограждан, чье местоположение не было определено". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году