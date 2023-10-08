СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
BFMTV: местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль неизвестно
© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
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"Семеро французских граждан, находящихся в Израиле, на данный момент не смогли быть найдены", - сообщил телеканал.
Ранее французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля.
В МИД отметили, что посольство Франции в Тель-Авиве работает над прояснением ситуации касательно "многих сограждан, чье местоположение не было определено".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.