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СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести - РИА Новости, 08.10.2023
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20:28 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести - РИА Новости, 08.10.2023
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
Местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:28
2023-10-08T20:28
в мире
россия
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
оон
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Семеро французских граждан, находящихся в Израиле, на данный момент не смогли быть найдены", - сообщил телеканал. Ранее французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля. В МИД отметили, что посольство Франции в Тель-Авиве работает над прояснением ситуации касательно "многих сограждан, чье местоположение не было определено". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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в мире, россия, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести

BFMTV: местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль неизвестно

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
«
"Семеро французских граждан, находящихся в Израиле, на данный момент не смогли быть найдены", - сообщил телеканал.
Ранее французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля.
В МИД отметили, что посольство Франции в Тель-Авиве работает над прояснением ситуации касательно "многих сограждан, чье местоположение не было определено".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Вчера, 16:15
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
 
В миреРоссияИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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