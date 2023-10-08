В Израиле ранен гражданин Финляндии
В Израиле ранен гражданин Финляндии, у которого также есть и израильский паспорт
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт - РИА Новости. Гражданин Финляндии, у которого также есть израильский паспорт, получил ранения в Израиле в ходе эскалации конфликта, сообщила в воскресенье министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в комментарии газете Helsingin Sanomat..
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"Посольству Финляндии в настоящее время известно об одном раненом, имеющем как финское, так и израильское гражданство", - сказала она изданию.
Министр не уточнила, где и как этот человек был ранен.
К утру воскресенья МИД Финляндии проинформировали о пребывании в Израиле 339 финских граждан, 28 финнов сообщили о нахождении в Палестине.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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