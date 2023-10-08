https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901280892.html

Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться - РИА Новости, 08.10.2023

Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением "Хезболлах", сообщил израильский... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:46

2023-10-08T11:46

2023-10-08T12:00

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением "Хезболлах", сообщил израильский телеканал i24 News."Израильским жителям в северных приграничных общинах рекомендуется эвакуироваться из этого района на фоне опасений эскалации конфликта с (движением - ред.) "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала.В воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с Газой.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году