Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением "Хезболлах", сообщил израильский телеканал i24 News.
"Израильским жителям в северных приграничных общинах рекомендуется эвакуироваться из этого района на фоне опасений эскалации конфликта с (движением - ред.) "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала.
В воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с Газой.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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