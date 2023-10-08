https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html

Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье

Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2023

Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после гибели подростка, которого сбил автобус на "зебре" в подмосковном Подольске, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:31

2023-10-08T15:31

2023-10-08T15:31

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели подростка, которого сбил автобус на "зебре" в подмосковном Подольске, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. Водитель автобуса в субботу сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, один из пострадавших погиб на месте, ранее сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), по факту ДТП, в результате которого один подросток 2008 года рождения погиб, второй 2006 года рождения получил травмы", - говорится в сообщении. По данным следствия, седьмого октября вечером 57-летний водитель, управляя автобусом, двигался в сторону Вокзальной площади Подольска. Поворачивая, он сбил двух детей, которые ехали на электросамокатах по "зебре". Как уточняется, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следствие будет просить о передаче дела для дальнейшего расследования.

https://ria.ru/20231007/avariya-1901201896.html

подольск

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия