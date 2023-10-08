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Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2023
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15:31 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html
Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье
Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2023
Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено после гибели подростка, которого сбил автобус на "зебре" в подмосковном Подольске, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:31
2023-10-08T15:31
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели подростка, которого сбил автобус на "зебре" в подмосковном Подольске, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. Водитель автобуса в субботу сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, один из пострадавших погиб на месте, ранее сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), по факту ДТП, в результате которого один подросток 2008 года рождения погиб, второй 2006 года рождения получил травмы", - говорится в сообщении. По данным следствия, седьмого октября вечером 57-летний водитель, управляя автобусом, двигался в сторону Вокзальной площади Подольска. Поворачивая, он сбил двух детей, которые ехали на электросамокатах по "зебре". Как уточняется, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следствие будет просить о передаче дела для дальнейшего расследования.
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подольск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия
Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус в Подмосковье

Дело завели после смерти подростка, которого сбил автобус на "зебре" в Подольске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели подростка, которого сбил автобус на "зебре" в подмосковном Подольске, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.
Водитель автобуса в субботу сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, один из пострадавших погиб на месте, ранее сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), по факту ДТП, в результате которого один подросток 2008 года рождения погиб, второй 2006 года рождения получил травмы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, седьмого октября вечером 57-летний водитель, управляя автобусом, двигался в сторону Вокзальной площади Подольска. Поворачивая, он сбил двух детей, которые ехали на электросамокатах по "зебре".
Как уточняется, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следствие будет просить о передаче дела для дальнейшего расследования.
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