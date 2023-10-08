СМИ: ЕС подталкивают к расширению для дополнительного финансирования Киева
Telegraph: США и Британия подталкивают ЕС к расширению для допфинансирования ВСУ
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Великобритания и США "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради обеспечения дополнительного финансирования Украины, Лондон и Вашингтон также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
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"Великобритания и США подталкивают Европейский Союз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Украины... Они также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатические источники.
Как пишет газета, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.
В частности, по данным европейского дипломатического источника издания, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.