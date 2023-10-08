Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС подталкивают к расширению для дополнительного финансирования Киева - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/dopfinansirovanie-1901326341.html
СМИ: ЕС подталкивают к расширению для дополнительного финансирования Киева
СМИ: ЕС подталкивают к расширению для дополнительного финансирования Киева - РИА Новости, 08.10.2023
СМИ: ЕС подталкивают к расширению для дополнительного финансирования Киева
Великобритания и США "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради обеспечения дополнительного финансирования Украины, Лондон и Вашингтон также оказывают... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:00
2023-10-08T17:00
в мире
владимир зеленский
сша
вашингтон (штат)
украина
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Великобритания и США "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради обеспечения дополнительного финансирования Украины, Лондон и Вашингтон также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. "Великобритания и США подталкивают Европейский Союз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Украины... Они также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатические источники. По их данным, Вашингтон и Лондон "инвестировали" в "резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева. Как пишет газета, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока. В частности, по данным европейского дипломатического источника издания, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231008/ukraina-1901299434.html
https://ria.ru/20231008/khod-1901281590.html
https://ria.ru/20231008/solntsepek-1901307250.html
сша
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сша, вашингтон (штат), украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Владимир Зеленский, США, Вашингтон (штат), Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: ЕС подталкивают к расширению для дополнительного финансирования Киева

Telegraph: США и Британия подталкивают ЕС к расширению для допфинансирования ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Великобритания и США "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради обеспечения дополнительного финансирования Украины, Лондон и Вашингтон также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
«
"Великобритания и США подталкивают Европейский Союз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Украины... Они также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатические источники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине
Вчера, 13:56
По их данным, Вашингтон и Лондон "инвестировали" в "резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева.
Как пишет газета, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.
В частности, по данным европейского дипломатического источника издания, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Новые территории. В США испугались возможного хода России на Украине
Вчера, 11:53
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Тяжелая огнемётная система ТОС-1А Солнцепёк Центрального военного округа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
"Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ, рассказал боец ВС России
Вчера, 14:56
 
В миреВладимир ЗеленскийСШАВашингтон (штат)УкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала