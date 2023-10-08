Израиль перевел все дипмиссии в мире в режим повышенной готовности
МИД Израиля перевел все дипмиссии в мире в режим повышенной готовности
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МИД Израиля перевел все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, велел дипломатам укрываться в домах, сообщает портал Ynet.
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"Министерство... заявило, что... поместило все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, и дипломатам велели укрыться дома, если не будет получено специального разрешения от сотрудников служб безопасности", - говорится в сообщении портала.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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