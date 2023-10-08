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Израиль перевел все дипмиссии в мире в режим повышенной готовности

Израиль перевел все дипмиссии в мире в режим повышенной готовности - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль перевел все дипмиссии в мире в режим повышенной готовности

МИД Израиля перевел все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, велел дипломатам укрываться в домах, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:51

2023-10-08T13:51

2023-10-08T13:51

в мире

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МИД Израиля перевел все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, велел дипломатам укрываться в домах, сообщает портал Ynet. "Министерство... заявило, что... поместило все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, и дипломатам велели укрыться дома, если не будет получено специального разрешения от сотрудников служб безопасности", - говорится в сообщении портала. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году