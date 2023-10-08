https://ria.ru/20231008/bryansk-1901270382.html
В Брянске устраняют последствия сильного ветра
В Брянске устраняют последствия сильного ветра - РИА Новости, 08.10.2023
В Брянске устраняют последствия сильного ветра
Последствия сильного ветра после прохождения атмосферного фронта устраняют в Брянске, коммунальные службы убирают упавшие деревья и сучья, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:14
2023-10-08T10:14
2023-10-08T10:14
происшествия
брянск
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последствия сильного ветра после прохождения атмосферного фронта устраняют в Брянске, коммунальные службы убирают упавшие деревья и сучья, сообщили в пресс-службе администрации города. "Седьмого октября на Брянск обрушился сильный ветер. Об ухудшении погоды городские власти предупреждали заранее. Спасательные службы были к этому готовы. На 8 часов утра 8 октября в единую диспетчерскую службу поступили 15 сообщений по упавшим деревьям и сучьям. Стихия повредила два автомобиля", - говорится в сообщении. Уточняется, что последствия стихии оперативно устраняют городские и областные спасатели, бригады дорожного управления и электрики, специалисты управляющих компаний. В единую диспетчерскую службу продолжает проступать информация о нанесенных городу повреждениях.
https://ria.ru/20231008/pogoda-1901269935.html
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск
В Брянске устраняют последствия сильного ветра
В Брянске устраняют последствия сильного ветра, повреждены два автомобиля
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последствия сильного ветра после прохождения атмосферного фронта устраняют в Брянске, коммунальные службы убирают упавшие деревья и сучья, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Седьмого октября на Брянск
обрушился сильный ветер. Об ухудшении погоды городские власти предупреждали заранее. Спасательные службы были к этому готовы. На 8 часов утра 8 октября в единую диспетчерскую службу поступили 15 сообщений по упавшим деревьям и сучьям. Стихия повредила два автомобиля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последствия стихии оперативно устраняют городские и областные спасатели, бригады дорожного управления и электрики, специалисты управляющих компаний. В единую диспетчерскую службу продолжает проступать информация о нанесенных городу повреждениях.
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