В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки
Bild: антиизраильская демонстрация в Берлине окончилась 40 задержаниями
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проходившая в субботу вечером демонстрация против Израиля, вылившаяся в беспорядки, окончилась задержанием 40 человек, сообщило в воскресенье издание Bild.
Демонстрация была организована пропалестинской организацией "Самидун" и проходила в субботу в берлинском районе Нойкёльн. Изначально ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль.
Однако, после того как участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, полиция разогнала митинг. При этом активисты забросали полицию бутылками и камнями, легко ранив двоих полицейских.
В итоге 40 человек были задержаны, возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.