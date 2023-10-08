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В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки - РИА Новости, 08.10.2023
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16:16 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/berlin-1901320639.html
В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки
В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки - РИА Новости, 08.10.2023
В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки
Проходившая в субботу вечером демонстрация против Израиля, вылившаяся в беспорядки, окончилась задержанием 40 человек, сообщило в воскресенье издание Bild. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:16
2023-10-08T16:16
в мире
израиль
россия
берлин (город)
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проходившая в субботу вечером демонстрация против Израиля, вылившаяся в беспорядки, окончилась задержанием 40 человек, сообщило в воскресенье издание Bild. Демонстрация была организована пропалестинской организацией "Самидун" и проходила в субботу в берлинском районе Нойкёльн. Изначально ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль. Однако, после того как участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, полиция разогнала митинг. При этом активисты забросали полицию бутылками и камнями, легко ранив двоих полицейских. В итоге 40 человек были задержаны, возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/palestina-1901306572.html
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в мире, израиль, россия, берлин (город), михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Берлин (город), Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки

Bild: антиизраильская демонстрация в Берлине окончилась 40 задержаниями

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проходившая в субботу вечером демонстрация против Израиля, вылившаяся в беспорядки, окончилась задержанием 40 человек, сообщило в воскресенье издание Bild.
Демонстрация была организована пропалестинской организацией "Самидун" и проходила в субботу в берлинском районе Нойкёльн. Изначально ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль.
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Однако, после того как участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, полиция разогнала митинг. При этом активисты забросали полицию бутылками и камнями, легко ранив двоих полицейских.
В итоге 40 человек были задержаны, возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреИзраильРоссияБерлин (город)Михаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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