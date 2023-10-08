https://ria.ru/20231008/berlin-1901320639.html

В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки

В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки - РИА Новости, 08.10.2023

В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки

Проходившая в субботу вечером демонстрация против Израиля, вылившаяся в беспорядки, окончилась задержанием 40 человек, сообщило в воскресенье издание Bild. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:16

2023-10-08T16:16

2023-10-08T16:16

в мире

израиль

россия

берлин (город)

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проходившая в субботу вечером демонстрация против Израиля, вылившаяся в беспорядки, окончилась задержанием 40 человек, сообщило в воскресенье издание Bild. Демонстрация была организована пропалестинской организацией "Самидун" и проходила в субботу в берлинском районе Нойкёльн. Изначально ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль. Однако, после того как участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, полиция разогнала митинг. При этом активисты забросали полицию бутылками и камнями, легко ранив двоих полицейских. В итоге 40 человек были задержаны, возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/palestina-1901306572.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901232599.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, берлин (город), михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году