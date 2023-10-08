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В Белоруссии восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах - РИА Новости, 08.10.2023
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08:25 08.10.2023 (обновлено: 09:38 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/belorussiya-1901258921.html
В Белоруссии восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах
В Белоруссии восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах - РИА Новости, 08.10.2023
В Белоруссии восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах
В Белоруссии после перебоев из-за субботней непогоды восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах, сообщила пресс-служба министерства энергетики... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:25
2023-10-08T09:38
в мире
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. В Белоруссии после перебоев из-за субботней непогоды восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. &quot;В устранении последствий непогоды было задействовано 242 аварийные бригады и 235 единиц техники. Основной причиной отключений стало падение деревьев и веток на линии электропередачи из-за сильного ветра&quot;, — уточнили в ведомстве.Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергоснабжающие организации находятся в постоянном взаимодействии с местными органами власти и областными подразделениями МЧС Белоруссии. По состоянию на 7:00, перебои со светом зафиксировали в 92 населенных пунктах.
https://ria.ru/20230928/belorussiya-1899165399.html
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в мире, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Белоруссии восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах

В Белоруссии вернули электроснабжение в 1080 населенных пунктах после непогоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. В Белоруссии после перебоев из-за субботней непогоды восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
«

"В устранении последствий непогоды было задействовано 242 аварийные бригады и 235 единиц техники. Основной причиной отключений стало падение деревьев и веток на линии электропередачи из-за сильного ветра", — уточнили в ведомстве.

Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергоснабжающие организации находятся в постоянном взаимодействии с местными органами власти и областными подразделениями МЧС Белоруссии.
По состоянию на 7:00, перебои со светом зафиксировали в 92 населенных пунктах.
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В миреБелоруссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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