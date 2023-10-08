https://ria.ru/20231008/baza-1901277926.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена транспортная база
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена транспортная база - РИА Новости, 08.10.2023
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена транспортная база
Транспортная база и предприятие повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:16
2023-10-08T11:16
2023-10-08T11:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Транспортная база и предприятие повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. По словам Прокудина, в результате взрывов повреждены "транспортная база в Херсонском районе и предприятие в Бериславском районе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Херсоне под удар попали газораспределительные сети. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231008/obstrel-1901274096.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена транспортная база
В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждена транспортная база
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Транспортная база и предприятие повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, в результате взрывов повреждены "транспортная база в Херсонском районе и предприятие в Бериславском районе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Херсоне
под удар попали газораспределительные сети.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон, остается под властью Украины
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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