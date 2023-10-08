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В Подольске автобус сбил двух детей
В Подольске автобус сбил двух детей - РИА Новости, 08.10.2023
В Подольске автобус сбил двух детей
Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:36
2023-10-08T11:36
2023-10-08T12:09
происшествия
подольск
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве. ДТП произошло у одного из домов на Революционном проспекте. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.
https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, подольск, россия
Происшествия, Подольск, Россия
В Подольске автобус сбил двух детей
В Подольске автобус сбил двух детей, катавшихся на самокатах