https://ria.ru/20231008/avtobus-1901280275.html

В Подольске автобус сбил двух детей

В Подольске автобус сбил двух детей - РИА Новости, 08.10.2023

В Подольске автобус сбил двух детей

Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:36

2023-10-08T11:36

2023-10-08T12:09

происшествия

подольск

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве. ДТП произошло у одного из домов на Революционном проспекте. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск, россия