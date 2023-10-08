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В Подольске автобус сбил двух детей - РИА Новости, 08.10.2023
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11:36 08.10.2023 (обновлено: 12:09 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/avtobus-1901280275.html
В Подольске автобус сбил двух детей
В Подольске автобус сбил двух детей - РИА Новости, 08.10.2023
В Подольске автобус сбил двух детей
Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:36
2023-10-08T12:09
происшествия
подольск
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве. ДТП произошло у одного из домов на Революционном проспекте. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.
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происшествия, подольск, россия
Происшествия, Подольск, Россия
В Подольске автобус сбил двух детей

В Подольске автобус сбил двух детей, катавшихся на самокатах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Водитель автобуса накануне сбил двух детей, проезжавших на самокатах по "зебре" у одного из домов в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.
«
"Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.
ДТП произошло у одного из домов на Революционном проспекте.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.
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