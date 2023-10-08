Рейтинг@Mail.ru
КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
18:43 08.10.2023 (обновлено: 14:03 09.10.2023)
https://ria.ru/20231008/avto-1901504785.html
КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости
КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 09.10.2023
КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости
Власти трех районов Кабардино-Балкарии и победители конно-спортивных состязаний передадут шесть автомобилей повышенной проходимости бойцам из республики,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-08T18:43
2023-10-09T14:03
надежные люди
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833277534_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_8319a4f59e035ef854adb8faabc53e02.jpg
НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Власти трех районов Кабардино-Балкарии и победители конно-спортивных состязаний передадут шесть автомобилей повышенной проходимости бойцам из республики, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Казбек Коков. В воскресенье в Нальчике были подведены итоги экономического соревнования в области сельхозпроизводства между 13 муниципальными районами и городскими округами КБР. Их победителями признаны Чегемский, Лескенский и Зольский районы, которым в качестве призов присуждены три автомобиля высокой проходимости. "По совместному решению администраций победивших муниципалитетов транспорт будет направлен нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО. Еще три аналогичных автомобиля будут приобретены на средства призового фонда, которые победители состоявшихся вчера конно-спортивных соревнований также передали нашим бойцам", - написал Коков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833277534_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_31c5ebcd578129020bff6b809e488a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости

КБР передаст бойцам в зоне спецоперации 6 автомобилей повышенной проходимости

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Власти трех районов Кабардино-Балкарии и победители конно-спортивных состязаний передадут шесть автомобилей повышенной проходимости бойцам из республики, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Казбек Коков.
В воскресенье в Нальчике были подведены итоги экономического соревнования в области сельхозпроизводства между 13 муниципальными районами и городскими округами КБР. Их победителями признаны Чегемский, Лескенский и Зольский районы, которым в качестве призов присуждены три автомобиля высокой проходимости.
"По совместному решению администраций победивших муниципалитетов транспорт будет направлен нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО. Еще три аналогичных автомобиля будут приобретены на средства призового фонда, которые победители состоявшихся вчера конно-спортивных соревнований также передали нашим бойцам", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Маскировочная сеть, сплетенная жителями Астраханской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО
7 октября, 13:50
 
Надежные людиКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала