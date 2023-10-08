https://ria.ru/20231008/avto-1901504785.html

КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости

КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 09.10.2023

КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости

Власти трех районов Кабардино-Балкарии и победители конно-спортивных состязаний передадут шесть автомобилей повышенной проходимости бойцам из республики,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-08T18:43

2023-10-08T18:43

2023-10-09T14:03

надежные люди

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Власти трех районов Кабардино-Балкарии и победители конно-спортивных состязаний передадут шесть автомобилей повышенной проходимости бойцам из республики, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Казбек Коков. В воскресенье в Нальчике были подведены итоги экономического соревнования в области сельхозпроизводства между 13 муниципальными районами и городскими округами КБР. Их победителями признаны Чегемский, Лескенский и Зольский районы, которым в качестве призов присуждены три автомобиля высокой проходимости. "По совместному решению администраций победивших муниципалитетов транспорт будет направлен нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО. Еще три аналогичных автомобиля будут приобретены на средства призового фонда, которые победители состоявшихся вчера конно-спортивных соревнований также передали нашим бойцам", - написал Коков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)