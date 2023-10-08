КБР передаст в зону спецоперации шесть автомобилей повышенной проходимости
КБР передаст бойцам в зоне спецоперации 6 автомобилей повышенной проходимости
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Власти трех районов Кабардино-Балкарии и победители конно-спортивных состязаний передадут шесть автомобилей повышенной проходимости бойцам из республики, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Казбек Коков.
В воскресенье в Нальчике были подведены итоги экономического соревнования в области сельхозпроизводства между 13 муниципальными районами и городскими округами КБР. Их победителями признаны Чегемский, Лескенский и Зольский районы, которым в качестве призов присуждены три автомобиля высокой проходимости.
"По совместному решению администраций победивших муниципалитетов транспорт будет направлен нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО. Еще три аналогичных автомобиля будут приобретены на средства призового фонда, которые победители состоявшихся вчера конно-спортивных соревнований также передали нашим бойцам", - написал Коков в своем Telegram-канале.