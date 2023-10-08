https://ria.ru/20231008/aviaudary-1901340575.html

ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов

ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов - РИА Новости, 08.10.2023

ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов

В результате авиаударов армии обороны Израиля по сектору Газа было уничтожено более 550 объектов ХАМАС, рассказал РИА Новости представитель армии обороны... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:06

2023-10-08T19:06

2023-10-08T19:27

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В результате авиаударов армии обороны Израиля по сектору Газа было уничтожено более 550 объектов ХАМАС, рассказал РИА Новости представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи. "Израиль нанёс серию плотных и непрерывных ударов по сектору Газа, в результате которых было уничтожено более 550 объектов ХАМАС, в том числе высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции, жилые комплексы и прочие объекты, которыми пользовалась ХАМАС", - сказал Адраи. Собеседник агентства отметил, что авиацией ЦАХАЛ были также нанесены авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля, в результате чего было убито несколько сотен диверсантов ХАМАС, как в самом секторе Газа, так и на границах. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/operatsiya-1901339245.html

https://ria.ru/20231008/usiliya-1901338409.html

https://ria.ru/20231008/udary-1901337166.html

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Высотка в секторе Газа после удара ВВС Израиля Высотка в секторе Газа после удара ВВС Израиля 2023-10-08T19:06 true PT0M10S

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году