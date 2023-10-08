https://ria.ru/20231008/aviaudary-1901340575.html
ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов
ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов - РИА Новости, 08.10.2023
ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов
В результате авиаударов армии обороны Израиля по сектору Газа было уничтожено более 550 объектов ХАМАС, рассказал РИА Новости представитель армии обороны... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:06
2023-10-08T19:06
2023-10-08T19:27
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901338089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59ac1a43a6c1c8a670126066b7b6848d.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В результате авиаударов армии обороны Израиля по сектору Газа было уничтожено более 550 объектов ХАМАС, рассказал РИА Новости представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи. "Израиль нанёс серию плотных и непрерывных ударов по сектору Газа, в результате которых было уничтожено более 550 объектов ХАМАС, в том числе высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции, жилые комплексы и прочие объекты, которыми пользовалась ХАМАС", - сказал Адраи. Собеседник агентства отметил, что авиацией ЦАХАЛ были также нанесены авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля, в результате чего было убито несколько сотен диверсантов ХАМАС, как в самом секторе Газа, так и на границах. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/operatsiya-1901339245.html
https://ria.ru/20231008/usiliya-1901338409.html
https://ria.ru/20231008/udary-1901337166.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901338089_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33fa8b99e3a0884fd9cfe0ad5967b3de.jpg
Высотка в секторе Газа после удара ВВС Израиля
Высотка в секторе Газа после удара ВВС Израиля
2023-10-08T19:06
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВС Израиля уничтожили 550 объектов ХАМАС в Газе с помощью авиаударов
ВС Израиля: в результате авиаударов уничтожено 550 объектов ХАМАС в Газе