https://ria.ru/20231008/avantyura-1901253629.html

"Опасная авантюра". В США осознали свою ошибку и ужаснулись

"Опасная авантюра". В США осознали свою ошибку и ужаснулись - РИА Новости, 08.10.2023

"Опасная авантюра". В США осознали свою ошибку и ужаснулись

Рекордный приток мексиканских мигрантов представляет большую угрозу для США, заявила американская журналистка Томи Ларен в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T06:50

2023-10-08T06:50

2023-10-08T15:07

в мире

сша

мексика

джо байден

томи ларен

илон маск

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рекордный приток мексиканских мигрантов представляет большую угрозу для США, заявила американская журналистка Томи Ларен в соцсети X."Тревожный звонок: всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя. Открытая граница — опасная авантюра", — написала она.Ранее Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись более чем с 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегалов, попавших в Штаты за время работы Байдена в должности президента, более чем в шесть миллионов человек.

https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html

сша

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, сша, мексика, джо байден, томи ларен, илон маск