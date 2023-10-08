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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.10.2023

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска Украины на Краснолиманском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:08

2023-10-08T13:08

2023-10-08T13:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении действиями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой народной республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика