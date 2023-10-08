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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 08.10.2023 (обновлено: 13:28 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/ataki-1901290257.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.10.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины на Краснолиманском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:08
2023-10-08T13:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении действиями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой народной республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении действиями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.
Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой народной республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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