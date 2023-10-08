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При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста - РИА Новости, 08.10.2023
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа". РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:32
2023-10-08T15:32
2023-10-08T15:32
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа". Сообщается, что снежная лавина сошла в субботу на склонах горы Шишабангма, расположенной на территории уезда Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. "Два альпиниста погибли, двое числятся пропавшими, еще один получил тяжелые травмы. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что сход лавины произошел на высотах 7,6 тысячи и 8 тысяч метров над уровнем моря. По информации агентства, один из погибших гражданин США, второй гражданин Непала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тибет, китай, сша
В мире, Тибет, Китай, США
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
Синьхуа: два альпиниста погибли под лавиной в горах Тибета, еще один пострадал