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При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста - РИА Новости, 08.10.2023
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15:32 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста - РИА Новости, 08.10.2023
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа". РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:32
2023-10-08T15:32
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа". Сообщается, что снежная лавина сошла в субботу на склонах горы Шишабангма, расположенной на территории уезда Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. "Два альпиниста погибли, двое числятся пропавшими, еще один получил тяжелые травмы. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что сход лавины произошел на высотах 7,6 тысячи и 8 тысяч метров над уровнем моря. По информации агентства, один из погибших гражданин США, второй гражданин Непала.
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в мире, тибет, китай, сша
В мире, Тибет, Китай, США
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста

Синьхуа: два альпиниста погибли под лавиной в горах Тибета, еще один пострадал

© Flickr / Vijay DuvvuriТибет
Тибет - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Flickr / Vijay Duvvuri
Тибет. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа".
Сообщается, что снежная лавина сошла в субботу на склонах горы Шишабангма, расположенной на территории уезда Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР.
«
"Два альпиниста погибли, двое числятся пропавшими, еще один получил тяжелые травмы. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что сход лавины произошел на высотах 7,6 тысячи и 8 тысяч метров над уровнем моря.
По информации агентства, один из погибших гражданин США, второй гражданин Непала.
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