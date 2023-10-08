https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html

При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста

При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста - РИА Новости, 08.10.2023

При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста

Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа". РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:32

2023-10-08T15:32

2023-10-08T15:32

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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Два альпиниста погибли, один получил тяжелые травмы при сходе снежной лавины в горах в Тибете, передает агентство "Синьхуа". Сообщается, что снежная лавина сошла в субботу на склонах горы Шишабангма, расположенной на территории уезда Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. "Два альпиниста погибли, двое числятся пропавшими, еще один получил тяжелые травмы. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что сход лавины произошел на высотах 7,6 тысячи и 8 тысяч метров над уровнем моря. По информации агентства, один из погибших гражданин США, второй гражданин Непала.

https://ria.ru/20230831/alpinizm-1893320376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тибет, китай, сша