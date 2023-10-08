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Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек - РИА Новости, 08.10.2023
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08:52 08.10.2023 (обновлено: 10:01 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/afganistan-1901261156.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек - РИА Новости, 08.10.2023
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:52
2023-10-08T10:01
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям.&quot;Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2053 человека, 9240 пострадали, 1329 домов повреждены или разрушены&quot;, — указано в материале.Ранее сообщалось о более тысячи погибших.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.
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в мире, афганистан
В мире, Афганистан
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

При землетрясении в Афганистане пострадали более девяти тысяч человек

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям.
«

"Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2053 человека, 9240 пострадали, 1329 домов повреждены или разрушены", — указано в материале.

Ранее сообщалось о более тысячи погибших.
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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3 октября, 13:09
 
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