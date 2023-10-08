https://ria.ru/20231008/afganistan-1901261156.html

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек - РИА Новости, 08.10.2023

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:52

2023-10-08T08:52

2023-10-08T10:01

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афганистан

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям."Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2053 человека, 9240 пострадали, 1329 домов повреждены или разрушены", — указано в материале.Ранее сообщалось о более тысячи погибших.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.

https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html

афганистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан