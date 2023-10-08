https://ria.ru/20231008/afganistan-1901261156.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек - РИА Новости, 08.10.2023
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:52
2023-10-08T08:52
2023-10-08T10:01
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям."Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2053 человека, 9240 пострадали, 1329 домов повреждены или разрушены", — указано в материале.Ранее сообщалось о более тысячи погибших.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.
https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
При землетрясении в Афганистане пострадали более девяти тысяч человек