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Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 08.10.2023
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08:24 08.10.2023 (обновлено: 08:37 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/afganistan-1901258824.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 08.10.2023
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"*... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:24
2023-10-08T08:37
в мире
афганистан
талибан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
оон
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"* Билала Карими.Ранее сообщалось о 500 погибших."К сожалению, число жертв очень велико. Более тысячи", - приводит агентство слова представителя талибов.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901210300.html
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в мире, афганистан, талибан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), оон
В мире, Афганистан, Талибан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), ООН
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек

Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило тысячу человек

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"* Билала Карими.
Ранее сообщалось о 500 погибших.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Вчера, 08:31
"К сожалению, число жертв очень велико. Более тысячи", - приводит агентство слова представителя талибов.
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек
Вчера, 20:03
 
В миреАфганистанТалибанЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ООН
 
 
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