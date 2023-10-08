https://ria.ru/20231008/afganistan-1901258824.html

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 08.10.2023

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек

Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"*... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:24

2023-10-08T08:24

2023-10-08T08:37

в мире

афганистан

талибан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_00a43e8f975a85cdb5f7aa447d806bcf.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"* Билала Карими.Ранее сообщалось о 500 погибших."К сожалению, число жертв очень велико. Более тысячи", - приводит агентство слова представителя талибов.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html

https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901210300.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, талибан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), оон