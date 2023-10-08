https://ria.ru/20231008/afganistan-1901258824.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 08.10.2023
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"*... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:24
2023-10-08T08:24
2023-10-08T08:37
в мире
афганистан
талибан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
оон
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения "Талибан"* Билала Карими.Ранее сообщалось о 500 погибших."К сожалению, число жертв очень велико. Более тысячи", - приводит агентство слова представителя талибов.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901210300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, талибан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), оон
В мире, Афганистан, Талибан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), ООН
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило тысячу человек