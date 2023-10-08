https://ria.ru/20231008/afganistan-1901255878.html
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500 - РИА Новости, 08.10.2023
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500
Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:36
2023-10-08T07:36
2023-10-08T08:00
в мире
афганистан
красный полумесяц
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя."В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек", — говорится в сообщении.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что число жертв достигло примерно до 120, а пострадавших — более тысячи.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
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в мире, афганистан, красный полумесяц, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Красный полумесяц, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500
Reuters: в Афганистане число жертв землетрясения возросло до 500