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Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500 - РИА Новости, 08.10.2023
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07:36 08.10.2023 (обновлено: 08:00 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/afganistan-1901255878.html
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500 - РИА Новости, 08.10.2023
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500
Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:36
2023-10-08T08:00
в мире
афганистан
красный полумесяц
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.&quot;В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек&quot;, — говорится в сообщении.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что число жертв достигло примерно до 120, а пострадавших — более тысячи.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
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в мире, афганистан, красный полумесяц, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Красный полумесяц, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 500

Reuters: в Афганистане число жертв землетрясения возросло до 500

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.
«

"В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что число жертв достигло примерно до 120, а пострадавших — более тысячи.
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Вчера, 08:31
 
В миреАфганистанКрасный полумесяцЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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