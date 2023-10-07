Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/zhurnalisty-1901191158.html
МИД обвинил глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ
МИД обвинил глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ - РИА Новости, 07.10.2023
МИД обвинил глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ
Международные профильные структуры хранят молчание о фактах гонений на СМИ, неугодных в западных странах, и тем самым потворствуют подобным действиям в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:56
2023-10-07T17:56
в мире
россия
нью-дели
франция
мария захарова
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456518_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fed3bc61f52866d6ccf0b13d3d9a609c.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международные профильные структуры хранят молчание о фактах гонений на СМИ, неугодных в западных странах, и тем самым потворствуют подобным действиям в отношении журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Репрессии с неослабевающей силой продолжают применяться к остающимся очагам неудобной правды, причем в ход идут самые гнусные и жестокие методы. Подавление инакомыслия осуществляется под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией", - говорится в комментарии Захаровой. По ее словам, за последние несколько месяцев "в странах "продвинутых демократий" был зафиксирован целый ряд инцидентов, связанных с грубыми нарушениями их международных обязательств в сфере защиты прав журналистов и обеспечения плюрализма СМИ". "Вот лишь некоторые из них: в ЕС было приостановлено действие лицензий RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", "Катехон" и New Eastern Outlook, значительно расширен список "неугодных" журналистов, военкоров и руководителей российских СМИ; во время саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели главреду федерального портала Russia News Надольской отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции; решением парламента Латвии с 1 января 2026 года латвийским общественным СМИ запрещено вещание на русском языке", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. "Не меньшее рвение в деле "охоты на ведьм", чем их западные кураторы, проявляют Украина и Молдавия, фактически установившие тоталитарную цензуру и режим нулевой терпимости к любой критике властей", - добавила она. Захарова указала, что "такому удручающему положению дел потворствуют своим гробовым молчанием профильные международные структуры, главная задача которых как раз и заключалась в том, чтобы не допустить подобного произвола в отношении СМИ и обеспечить равный доступ к информации".
https://ria.ru/20231006/protest-1901057800.html
https://ria.ru/20230921/smi-1897720772.html
россия
нью-дели
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456518_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b6f4573e56fa2ba24deec78ae8832973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нью-дели, франция, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Нью-Дели, Франция, Мария Захарова, Евросоюз
МИД обвинил глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ

Захарова обвинила глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международные профильные структуры хранят молчание о фактах гонений на СМИ, неугодных в западных странах, и тем самым потворствуют подобным действиям в отношении журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Репрессии с неослабевающей силой продолжают применяться к остающимся очагам неудобной правды, причем в ход идут самые гнусные и жестокие методы. Подавление инакомыслия осуществляется под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией", - говорится в комментарии Захаровой.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
МИД потребовал извинений от Кипра после нападения на российского журналиста
6 октября, 19:42
По ее словам, за последние несколько месяцев "в странах "продвинутых демократий" был зафиксирован целый ряд инцидентов, связанных с грубыми нарушениями их международных обязательств в сфере защиты прав журналистов и обеспечения плюрализма СМИ".
"Вот лишь некоторые из них: в ЕС было приостановлено действие лицензий RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", "Катехон" и New Eastern Outlook, значительно расширен список "неугодных" журналистов, военкоров и руководителей российских СМИ; во время саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели главреду федерального портала Russia News Надольской отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции; решением парламента Латвии с 1 января 2026 года латвийским общественным СМИ запрещено вещание на русском языке", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Не меньшее рвение в деле "охоты на ведьм", чем их западные кураторы, проявляют Украина и Молдавия, фактически установившие тоталитарную цензуру и режим нулевой терпимости к любой критике властей", - добавила она.
Захарова указала, что "такому удручающему положению дел потворствуют своим гробовым молчанием профильные международные структуры, главная задача которых как раз и заключалась в том, чтобы не допустить подобного произвола в отношении СМИ и обеспечить равный доступ к информации".
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО
21 сентября, 11:04
 
В миреРоссияНью-ДелиФранцияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала