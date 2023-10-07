МИД обвинил глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ
Захарова обвинила глобальные структуры в поддержке гонений неугодных Западу СМИ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международные профильные структуры хранят молчание о фактах гонений на СМИ, неугодных в западных странах, и тем самым потворствуют подобным действиям в отношении журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Репрессии с неослабевающей силой продолжают применяться к остающимся очагам неудобной правды, причем в ход идут самые гнусные и жестокие методы. Подавление инакомыслия осуществляется под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией", - говорится в комментарии Захаровой.
По ее словам, за последние несколько месяцев "в странах "продвинутых демократий" был зафиксирован целый ряд инцидентов, связанных с грубыми нарушениями их международных обязательств в сфере защиты прав журналистов и обеспечения плюрализма СМИ".
"Вот лишь некоторые из них: в ЕС было приостановлено действие лицензий RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", "Катехон" и New Eastern Outlook, значительно расширен список "неугодных" журналистов, военкоров и руководителей российских СМИ; во время саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели главреду федерального портала Russia News Надольской отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции; решением парламента Латвии с 1 января 2026 года латвийским общественным СМИ запрещено вещание на русском языке", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Захарова указала, что "такому удручающему положению дел потворствуют своим гробовым молчанием профильные международные структуры, главная задача которых как раз и заключалась в том, чтобы не допустить подобного произвола в отношении СМИ и обеспечить равный доступ к информации".