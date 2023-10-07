https://ria.ru/20231007/zasedanie-1901195439.html
Бразилия созовет экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Израиле
Бразилия созовет экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Бразилия созовет экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Израиле
Бразилия как председатель в СБ ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Израиле, сообщило министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:18
2023-10-07T18:18
2023-10-07T18:38
в мире
бразилия
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 окт - РИА Новости. Бразилия как председатель в СБ ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Израиле, сообщило министерство иностранных дел страны."Правительство Бразилии осуждает серию бомбардировок, иноземных атак на Израиль со стороны сектора Газа, которые привели к смерти 20 граждан Израиля и ранению более 500 человек. (Правительство) выражает соболезнования семьям жертв", - говорится в сообщении.Бразилия призвала все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации ситуации."Будучи председателем Совета Безопасности ООН, Бразилия созовет экстренное заседание этого органа", - сообщил МИД.Бразилия считает, что необходимо срочно возобновить мирные переговоры между сторонами конфликта.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Проникновение палестинских бойцов на территорию Израиля
Проникновение палестинских бойцов на территорию Израиля
2023-10-07T18:18
true
PT0M46S
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в мире, бразилия, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бразилия, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бразилия созовет экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Израиле
Бразилия как председатель в СБ ООН созовет заседание по ситуации в Израиле
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 окт - РИА Новости. Бразилия как председатель в СБ ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Израиле, сообщило министерство иностранных дел страны.
"Правительство Бразилии осуждает серию бомбардировок, иноземных атак на Израиль со стороны сектора Газа, которые привели к смерти 20 граждан Израиля и ранению более 500 человек. (Правительство) выражает соболезнования семьям жертв", - говорится в сообщении.
Бразилия призвала все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации ситуации.
"Будучи председателем Совета Безопасности ООН, Бразилия созовет экстренное заседание этого органа", - сообщил МИД.
Бразилия считает, что необходимо срочно возобновить мирные переговоры между сторонами конфликта.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем