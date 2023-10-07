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Мальта запросила заседание Совбеза ООН из-за эскалации конфликта в Израиле

Мальта запросила заседание Совбеза ООН из-за эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Мальта запросила заседание Совбеза ООН из-за эскалации конфликта в Израиле

Мальта попросила провести заседание Совета безопасности ООН за закрытыми дверями на фоне эскалации в Израиле, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:28

2023-10-07T16:28

2023-10-07T16:28

в мире

израиль

мальта

биньямин нетаньяху

оон

хамас

совет безопасности оон

махмуд аббас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мальта попросила провести заседание Совета безопасности ООН за закрытыми дверями на фоне эскалации в Израиле, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Как отмечается, встреча может быть назначена на воскресенье. "Как сообщили дипломаты в субботу, Мальта попросила Совет безопасности ООН встретиться за закрытыми дверями в связи с атаками по Израилю", - передает агентство. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T16:28 true PT0M58S

Удары по сектору Газа Удары по сектору Газа 2023-10-07T16:28 true PT0M49S

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