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Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата - РИА Новости, 07.10.2023
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06:45 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата - РИА Новости, 07.10.2023
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выступил в поддержку депутата парламента и члена Партии обновления Японии Мунэо Судзуки, которому грозит дисциплинарное РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:45
2023-10-07T06:45
в мире
россия
япония
мунэо судзуки
ёсиро мори
андрей руденко
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ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выступил в поддержку депутата парламента и члена Партии обновления Японии Мунэо Судзуки, которому грозит дисциплинарное наказание за поездку в Россию. Перед началом интервью Судзуки в эфире канала Kansai TV диктор пояснил зрителям, что депутат разговаривает по телефону, но интервью вот-вот начнется. "Мне только что позвонил господин Мори и сказал мне: "Держись!" - сказал Судзуки по окончании звонка. Ведущие переспросили его, идет ли речь о бывшем премьере. "Да, мне позвонил бывший премьер-министр Мори и сказал мне: "Держись! В твоих словах не было ничего неправильного. Отношения между Японией и Россией важны, и кто же еще в Партии обновления будет заниматься этим", - ответил Судзуки. В пятницу источник в Партии обновления Японии подтвердил РИА Новости, что изучаются различные варианты дисциплинарного взыскания в отношении Судзуки, включая исключение, но никаких решений окончательно не принято. План взыскания финализируют и доложат генсеку партии 10 октября, после чего партия примет окончательное решение об этом. Газета "Санкэй" писала, что Судзуки могут исключить из партии в связи с его поездкой без предупреждения и высказываниями относительно уверенности в победе России. Издание отмечало, что руководство партии склоняется именно к этой мере. Судзуки выехал в Россию 1 октября, а уведомление было передано в партию только наследующий день. По словам депутата, задержка возникла из-за того, что после получения визы в Россию он пришел вечером в пятницу в офис партии, чтобы передать уведомление, но там уже не было никого, кто занимался бы такими вопросами. Поэтому уведомление в офис партии и было передано утром понедельника, 2 октября. В России у депутата был ряд встреч, в том числе с замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.
https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html
https://ria.ru/20231004/mid-1900395072.html
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в мире, россия, япония, мунэо судзуки, ёсиро мори, андрей руденко
В мире, Россия, Япония, Мунэо Судзуки, Ёсиро Мори, Андрей Руденко
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата

Экс-премьер Японии Мори поддержал посетившего Россию депутата Судзуки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЕсиро Мори
Есиро Мори - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Есиро Мори. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выступил в поддержку депутата парламента и члена Партии обновления Японии Мунэо Судзуки, которому грозит дисциплинарное наказание за поездку в Россию.
Перед началом интервью Судзуки в эфире канала Kansai TV диктор пояснил зрителям, что депутат разговаривает по телефону, но интервью вот-вот начнется.
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"Мне только что позвонил господин Мори и сказал мне: "Держись!" - сказал Судзуки по окончании звонка.
Ведущие переспросили его, идет ли речь о бывшем премьере.
«
"Да, мне позвонил бывший премьер-министр Мори и сказал мне: "Держись! В твоих словах не было ничего неправильного. Отношения между Японией и Россией важны, и кто же еще в Партии обновления будет заниматься этим", - ответил Судзуки.
В пятницу источник в Партии обновления Японии подтвердил РИА Новости, что изучаются различные варианты дисциплинарного взыскания в отношении Судзуки, включая исключение, но никаких решений окончательно не принято. План взыскания финализируют и доложат генсеку партии 10 октября, после чего партия примет окончательное решение об этом.
Газета "Санкэй" писала, что Судзуки могут исключить из партии в связи с его поездкой без предупреждения и высказываниями относительно уверенности в победе России. Издание отмечало, что руководство партии склоняется именно к этой мере.
Судзуки выехал в Россию 1 октября, а уведомление было передано в партию только наследующий день. По словам депутата, задержка возникла из-за того, что после получения визы в Россию он пришел вечером в пятницу в офис партии, чтобы передать уведомление, но там уже не было никого, кто занимался бы такими вопросами. Поэтому уведомление в офис партии и было передано утром понедельника, 2 октября.
В России у депутата был ряд встреч, в том числе с замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.
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В миреРоссияЯпонияМунэо СудзукиЁсиро МориАндрей Руденко
 
 
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