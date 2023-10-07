https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html

Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата

Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата - РИА Новости, 07.10.2023

Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выступил в поддержку депутата парламента и члена Партии обновления Японии Мунэо Судзуки, которому грозит дисциплинарное РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:45

2023-10-07T06:45

2023-10-07T06:45

в мире

россия

япония

мунэо судзуки

ёсиро мори

андрей руденко

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ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выступил в поддержку депутата парламента и члена Партии обновления Японии Мунэо Судзуки, которому грозит дисциплинарное наказание за поездку в Россию. Перед началом интервью Судзуки в эфире канала Kansai TV диктор пояснил зрителям, что депутат разговаривает по телефону, но интервью вот-вот начнется. "Мне только что позвонил господин Мори и сказал мне: "Держись!" - сказал Судзуки по окончании звонка. Ведущие переспросили его, идет ли речь о бывшем премьере. "Да, мне позвонил бывший премьер-министр Мори и сказал мне: "Держись! В твоих словах не было ничего неправильного. Отношения между Японией и Россией важны, и кто же еще в Партии обновления будет заниматься этим", - ответил Судзуки. В пятницу источник в Партии обновления Японии подтвердил РИА Новости, что изучаются различные варианты дисциплинарного взыскания в отношении Судзуки, включая исключение, но никаких решений окончательно не принято. План взыскания финализируют и доложат генсеку партии 10 октября, после чего партия примет окончательное решение об этом. Газета "Санкэй" писала, что Судзуки могут исключить из партии в связи с его поездкой без предупреждения и высказываниями относительно уверенности в победе России. Издание отмечало, что руководство партии склоняется именно к этой мере. Судзуки выехал в Россию 1 октября, а уведомление было передано в партию только наследующий день. По словам депутата, задержка возникла из-за того, что после получения визы в Россию он пришел вечером в пятницу в офис партии, чтобы передать уведомление, но там уже не было никого, кто занимался бы такими вопросами. Поэтому уведомление в офис партии и было передано утром понедельника, 2 октября. В России у депутата был ряд встреч, в том числе с замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.

https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html

https://ria.ru/20231004/mid-1900395072.html

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в мире, россия, япония, мунэо судзуки, ёсиро мори, андрей руденко