https://ria.ru/20231007/vzryvy-1901116849.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 07.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Харьковской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:18

2023-10-07T10:18

2023-10-07T10:18

специальная военная операция на украине

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харьковская область

украина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Харьковской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьков… сообщают о взрывах в области", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе в 10.04 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20231007/povrezhdenie-1901102487.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, украина