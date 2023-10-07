https://ria.ru/20231007/vzryvy-1901116849.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 07.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Харьковской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:18
2023-10-07T10:18
2023-10-07T10:18
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Харьковской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьков… сообщают о взрывах в области", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе в 10.04 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Зеркало недели": в Харьковской области прогремели взрывы