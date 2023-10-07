https://ria.ru/20231007/vzryv-1901178025.html

В Николаевской области прогремел второй взрыв

В Николаевской области прогремел второй взрыв - РИА Новости, 07.10.2023

В Николаевской области прогремел второй взрыв

Еще один взрыв прозвучал в Николаевской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Виталий... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:54

2023-10-07T16:54

2023-10-07T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Николаевской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Повторный приход там же", - написал Ким. Сейчас в регионе снова объявлена воздушная тревога. О местах взрывов не сообщается. Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231007/vzryv-1901090197.html

николаевская область

украина

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в мире, николаевская область, украина