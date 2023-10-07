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Вучич осудил атаку на Израиль и пожелал мира еврейскому народу - РИА Новости, 07.10.2023
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14:51 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/vuchich-1901153309.html
Вучич осудил атаку на Израиль и пожелал мира еврейскому народу
Вучич осудил атаку на Израиль и пожелал мира еврейскому народу - РИА Новости, 07.10.2023
Вучич осудил атаку на Израиль и пожелал мира еврейскому народу
Президент Сербии Александр Вучич осудил в соцсетях нападение на Израиль в субботу и заявил, что еврейский народ заслуживает мира. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:51
2023-10-07T14:51
в мире
израиль
сербия
палестина
александр вучич
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
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БЕЛГРАД, 7 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осудил в соцсетях нападение на Израиль в субботу и заявил, что еврейский народ заслуживает мира. "Осуждаем ужасное нападение на Израиль. Еврейский народ пережил историю страданий и Израиль заслуживает жить в мире и безопасности. Сейчас, больше чем когда-либо, миру нужны израильцы и палестинцы, чтобы собраться и преградить путь насилию", - написал сербский лидер в соцсети Х. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901152076.html
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в мире, израиль, сербия, палестина, александр вучич, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сербия, Палестина, Александр Вучич, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вучич осудил атаку на Израиль и пожелал мира еврейскому народу

Вучич: осуждаем нападение на Израиль, еврейский народ заслуживает жить в мире

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осудил в соцсетях нападение на Израиль в субботу и заявил, что еврейский народ заслуживает мира.
"Осуждаем ужасное нападение на Израиль. Еврейский народ пережил историю страданий и Израиль заслуживает жить в мире и безопасности. Сейчас, больше чем когда-либо, миру нужны израильцы и палестинцы, чтобы собраться и преградить путь насилию", - написал сербский лидер в соцсети Х.
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Вчера, 14:35
 
В миреИзраильСербияПалестинаАлександр ВучичБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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