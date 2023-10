https://ria.ru/20231007/vsu-1901134274.html

Все расписано. Солдат ВСУ выдал шокирующие подробности с фронта

Все расписано. Солдат ВСУ выдал шокирующие подробности с фронта

2023-10-07T12:40

2023-10-07T12:40

2023-10-07T13:52

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, а минные поля невозможно пересечь, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine."Беспилотные летательные аппараты "Орлан" постоянно над нашими головами. <…> Фактически у вас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства", — сказал он.Совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда. Иначе можно попасть под обстрел российских войск, замечающих любое движение, добавил солдат.По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе."Каждый день бомбы падают на головы, на позиции, на логистические маршруты, на места, где, возможно, противник считает, что есть какие-то цели в виде техники или личного состава, складов или командных пунктов", — объяснил Солонько.Он отметил, что российскую армию совершенно несправедливо выставляют в прессе как неумелую и бесполезную, тогда как на самом деле она мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин.

2023

