https://ria.ru/20231007/vnukovo-1901109458.html

Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений

Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений - РИА Новости, 07.10.2023

Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений

Аэропорт Внуково ночью в субботу ограничивал полеты, в настоящее время работает штатно, сообщили в компании. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T09:06

2023-10-07T09:06

2023-10-07T09:06

туризм

москва

внуково (аэропорт)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Аэропорт Внуково ночью в субботу ограничивал полеты, в настоящее время работает штатно, сообщили в компании."По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04.26 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 05.15 часов ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - говорится в сообщении авиагавани.

https://ria.ru/20231002/reysy-1899844009.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, внуково (аэропорт), новости - туризм