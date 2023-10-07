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Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений
Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений - РИА Новости, 07.10.2023
Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений
Аэропорт Внуково ночью в субботу ограничивал полеты, в настоящее время работает штатно, сообщили в компании. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:06
2023-10-07T09:06
2023-10-07T09:06
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Аэропорт Внуково ночью в субботу ограничивал полеты, в настоящее время работает штатно, сообщили в компании."По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04.26 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 05.15 часов ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - говорится в сообщении авиагавани.
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москва, внуково (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Внуково (аэропорт), Новости - Туризм
Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после временных ограничений
Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после ночных ограничений на полеты