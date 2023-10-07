https://ria.ru/20231007/ukraina-1901178210.html

AT: в ближайшее время Зеленскому придется сделать жизненно важный выбор

AT: в ближайшее время Зеленскому придется сделать жизненно важный выбор - РИА Новости, 07.10.2023

AT: в ближайшее время Зеленскому придется сделать жизненно важный выбор

Киеву следует заключить мир с Москвой, пока он еще не исчерпал свои ресурсы, сообщает Asia Times. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:54

2023-10-07T16:54

2023-10-07T18:53

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Киеву следует заключить мир с Москвой, пока он еще не исчерпал свои ресурсы, сообщает Asia Times."Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт, или заключить сделку, пока есть возможность", — пишет издание.Если бы Украина начала переговоры с Россией сегодня, она бы сохранила контроль над пятью важнейшими городами страны: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а армия оставалась бы боеспособной, полагает автор. Теперь же большая часть украинской промышленности уничтожена, а вероятность возвращения в страну высококвалифицированных специалистов после окончания конфликта уменьшается с каждым днем, говорится в материале.В статье подчеркивается, что Украина, полностью зависимая от помощи извне, до сих пор не может справиться с хорошо оснащенной и подготовленной российской армией, а также испытывает острую нехватку техники, которую Запад уже не может позволить себе отправлять. Помимо этого, ни одна страна-союзник не может вступить в конфликт, так как это будет означать начало общеевропейской войны, на которую, опять же из-за помощи Киеву, у Европы не осталось ни сил, ни техники, пишет Asia Times.НАТО также страдает из-за затянувшегося конфликта, так как техника, преподносимая альянсом как "лучшая", не смогла перевесить чашу весов на сторону Украины, объясняет автор."Если Украина продолжит конфликт, то при сохранении нынешних тенденций на поле боя исход будет гораздо хуже. Затягивание боевых действий может привести к гражданской войне на Украине или свержению правительства. Хотя некоторые считают, что противостояние продлится еще несколько лет, маловероятно, что украинская армия сможет продержаться так долго", — резюмирует AT.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231007/vsu-1901134274.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1901166997.html

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украина, киев, москва, нато