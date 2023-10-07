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В США раскрыли, почему Зеленский борется "до последнего украинца" - РИА Новости, 07.10.2023
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15:54 07.10.2023 (обновлено: 17:10 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901166997.html
В США раскрыли, почему Зеленский борется "до последнего украинца"
В США раскрыли, почему Зеленский борется "до последнего украинца" - РИА Новости, 07.10.2023
В США раскрыли, почему Зеленский борется "до последнего украинца"
США и НАТО заинтересованы в борьбе с Россией руками Украины и не дадут ей пойти на мир с Москвой, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:54
2023-10-07T17:10
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США и НАТО заинтересованы в борьбе с Россией руками Украины и не дадут ей пойти на мир с Москвой, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина сражается вместо США, вместо НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить конец этому конфликту в первые же недели", — сказал он.По мнению Хо, в западной коалиции уже давно назревает раскол, тем не менее поддержка Киева продолжается. Это значит, что украинский конфликт держится исключительно на политической заинтересованности.Вместе с этим, если бы Зеленский выступил за заключение мира с Россией, его могли бы попросту убрать, предположил отставной морпех."Долгая история зависимых от США государств показывает: вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота", — заключил Мэтью Хо.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20231007/ukraina-1901155068.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, почему Зеленский борется "до последнего украинца"

Экс-морпех США Хо: США убрали бы Зеленского, если он выступил за мир с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США и НАТО заинтересованы в борьбе с Россией руками Украины и не дадут ей пойти на мир с Москвой, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украина сражается вместо США, вместо НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить конец этому конфликту в первые же недели", — сказал он.
По мнению Хо, в западной коалиции уже давно назревает раскол, тем не менее поддержка Киева продолжается. Это значит, что украинский конфликт держится исключительно на политической заинтересованности.
Вместе с этим, если бы Зеленский выступил за заключение мира с Россией, его могли бы попросту убрать, предположил отставной морпех.
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"Долгая история зависимых от США государств показывает: вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота", — заключил Мэтью Хо.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
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