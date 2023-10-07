https://ria.ru/20231007/udar-1901161821.html
Минздрав: в секторе Газа погибли более 160 человек после удара Израиля
Минздрав: в секторе Газа погибли более 160 человек после удара Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Минздрав: в секторе Газа погибли более 160 человек после удара Израиля
Более 160 человек погибли, еще 931 ранен в результате израильских авиаударов в субботу по сектору Газа, сообщает Минздрав Палестины в заявлении для прессы. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:32
2023-10-07T15:32
2023-10-07T15:44
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ГАЗА, 7 окт - РИА Новости. Более 160 человек погибли, еще 931 ранен в результате израильских авиаударов в субботу по сектору Газа, сообщает Минздрав Палестины в заявлении для прессы."По меньшей мере 161 человек погиб и 931 человек пострадал в результате израильских авиаударов сегодня по сектору Газа", - говорится в заявленииВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
Минздрав: в секторе Газа погибли более 160 человек после удара Израиля
Минздрав Палестины сообщил о гибели 161 человека после удара Израиля по Газе
ГАЗА, 7 окт - РИА Новости. Более 160 человек погибли, еще 931 ранен в результате израильских авиаударов в субботу по сектору Газа, сообщает Минздрав Палестины в заявлении для прессы.
"По меньшей мере 161 человек погиб и 931 человек пострадал в результате израильских авиаударов сегодня по сектору Газа", - говорится в заявлении
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку