https://ria.ru/20231007/trevoga-1901172731.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.10.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:25

2023-10-07T16:25

2023-10-07T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

вооруженные силы рф

черкасская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, позже ее отменили. Сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 16.13 (совпадает с мск), следом – в Николаевской и кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

украина

кировоградская область

черкасская область

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в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф, черкасская область