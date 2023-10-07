https://ria.ru/20231007/trevoga-1901172731.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:25
2023-10-07T16:25
2023-10-07T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
вооруженные силы рф
черкасская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, позже ее отменили. Сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 16.13 (совпадает с мск), следом – в Николаевской и кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Черкасская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской и еще двух областях