https://ria.ru/20231007/su25-1901151169.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов - РИА Новости, 07.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:38

2023-10-07T14:38

2023-10-07T17:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

су-25

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 38 дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 387 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 892 единицы специальной военной автомобильной техники.

запорожская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, украина, су-25, вооруженные силы украины