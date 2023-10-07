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Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 07.10.2023 (обновлено: 17:26 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/su25-1901151169.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов - РИА Новости, 07.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:38
2023-10-07T17:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
су-25
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 38 дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 387 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 892 единицы специальной военной автомобильной техники.
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запорожская область, украина, су-25, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Су-25, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 38 дронов

ПВО за сутки сбила штурмовик Су-25, 38 дронов, 7 снарядов HIMARS и 4 ракеты HARM

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки ПВО и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 38 дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 387 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 892 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 октября, 17:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаСу-25Вооруженные силы Украины
 
 
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