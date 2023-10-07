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На Запорожском направлении нанесли поражение живой силе ВСУ

На Запорожском направлении нанесли поражение живой силе ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023

На Запорожском направлении нанесли поражение живой силе ВСУ

Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, противник потерял до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:31

2023-10-07T14:31

2023-10-07T14:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, противник потерял до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46", - добавили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, в мире