https://ria.ru/20231007/smi-1901144732.html

СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории

СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не взяла под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий на юге страны, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:58

2023-10-07T13:58

2023-10-07T13:58

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не взяла под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий на юге страны, сообщает газета Haaretz. "ЦАХАЛ пока не взял под контроль ни одного из мест проникновения террористов на юге Израиля. Жители по-прежнему находятся в убежищах и сообщают, что на месте нет ни сил безопасности Израиля, ни медицинского персонала", - указывает издание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/smi-1901143082.html

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас