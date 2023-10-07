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СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории - РИА Новости, 07.10.2023
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13:58 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/smi-1901144732.html
СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории
СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не взяла под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий на юге страны, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:58
2023-10-07T13:58
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не взяла под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий на юге страны, сообщает газета Haaretz. "ЦАХАЛ пока не взял под контроль ни одного из мест проникновения террористов на юге Израиля. Жители по-прежнему находятся в убежищах и сообщают, что на месте нет ни сил безопасности Израиля, ни медицинского персонала", - указывает издание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/smi-1901143082.html
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
СМИ: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории

Haaretz: Израиль пока не вернул под контроль ни одной атакованной территории

© AFP 2023 / Mohammed AbedДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Дым на месте взрыва на юге Израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не взяла под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий на юге страны, сообщает газета Haaretz.
"ЦАХАЛ пока не взял под контроль ни одного из мест проникновения террористов на юге Израиля. Жители по-прежнему находятся в убежищах и сообщают, что на месте нет ни сил безопасности Израиля, ни медицинского персонала", - указывает издание.
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Израиле объявили чрезвычайное положение
Вчера, 13:46
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня
Вчера, 13:39
 
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
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