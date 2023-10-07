https://ria.ru/20231007/smi-1901130129.html
СМИ сообщили кратном росте погибших и раненых в Израиле
СМИ сообщили кратном росте погибших и раненых в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ сообщили кратном росте погибших и раненых в Израиле
Число погибших в Израиле, против которого военное крыло движения ХАМАС начало спецоперацию, возросло до шести, около 300 пострадали, сообщает издание Times of... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:11
2023-10-07T12:11
2023-10-07T12:15
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в Израиле, против которого военное крыло движения ХАМАС начало спецоперацию, возросло до шести, около 300 пострадали, сообщает издание Times of Israel."По меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 пострадали в результате ракетных атак и проникновения на юге и в центре страны", - сообщает издание.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Армия обороны Израиля
СМИ сообщили кратном росте погибших и раненых в Израиле
Times of Israel: число погибших в Израиле возросло до 6, около 300 потрадали