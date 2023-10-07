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СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации - РИА Новости, 07.10.2023
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11:41 07.10.2023 (обновлено: 11:45 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/smi-1901126169.html
СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации
СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации
Египет ведет интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами для деэскалации, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:41
2023-10-07T11:45
в мире
египет
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
армия обороны израиля
хамас
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Египет ведет интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами для деэскалации, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.Ранее МИД Египта заявил, что Каир предостерегает от опасности между Израилем и Палестиной и призывает стороны к сдержанности."Египет проводит интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами с целью деэскалации", - говорится в сообщении телеканала.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901126287.html
https://ria.ru/20231007/izrail-1901119268.html
египет
израиль
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в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), армия обороны израиля, хамас
В мире, Египет, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Армия обороны Израиля, Хамас
СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации

Al-Qahera: Египет ведет "интенсивные контакты" со сторонами конфликта в Израиле

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте взрыва на юге Израиля
Читать ria.ru в
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Египет ведет интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами для деэскалации, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.
Ранее МИД Египта заявил, что Каир предостерегает от опасности между Израилем и Палестиной и призывает стороны к сдержанности.
Ракетные удары палестинских группировок по Израилю - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Вчера, 11:43
"Египет проводит интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами с целью деэскалации", - говорится в сообщении телеканала.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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В миреЕгипетИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)Армия обороны ИзраиляХамас
 
 
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