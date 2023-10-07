https://ria.ru/20231007/smi-1901126169.html

СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации

СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ сообщили об "интенсивных контактах" Египта с Израилем для деэскалации

Египет ведет интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами для деэскалации, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:41

2023-10-07T11:41

2023-10-07T11:45

в мире

египет

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

армия обороны израиля

хамас

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Египет ведет интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами для деэскалации, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.Ранее МИД Египта заявил, что Каир предостерегает от опасности между Израилем и Палестиной и призывает стороны к сдержанности."Египет проводит интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами с целью деэскалации", - говорится в сообщении телеканала.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901126287.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901119268.html

египет

израиль

каир (город)

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в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), армия обороны израиля, хамас