СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ
WP: чиновники Запада призывают журналистов не сосредотачиваться на провале ВСУ
Журналист. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя, сообщает газета Washington Post.
По информации издания, Украина в "пиар-войне" проигрывает. В попытках разубедить публику, что украинское наступление проходит медленно, западные чиновники на недавних брифингах призвали журналистов не сосредотачиваться на ежедневных изменениях ситуации на фронте.
Газета также приводит в пример один брифинг, во время которого высокопоставленный чиновник НАТО пожаловался на аналитиков и репортеров, которые не понимают, "с чем приходится сталкиваться украинским военным".
При этом, как отмечает издание, журналистам редко удается увидеть те "успехи", о которых рассказывают в Киеве. Украинские чиновники с начала контрнаступления также предпринимают меры по ограничению видимости потерь своей стороны, подчеркивает газета.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.