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СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/smi-1901117178.html
СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ
СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ
Западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя, сообщает РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:21
2023-10-07T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя, сообщает газета Washington Post. По информации издания, Украина в "пиар-войне" проигрывает. В попытках разубедить публику, что украинское наступление проходит медленно, западные чиновники на недавних брифингах призвали журналистов не сосредотачиваться на ежедневных изменениях ситуации на фронте. Газета также приводит в пример один брифинг, во время которого высокопоставленный чиновник НАТО пожаловался на аналитиков и репортеров, которые не понимают, "с чем приходится сталкиваться украинским военным". При этом, как отмечает издание, журналистам редко удается увидеть те "успехи", о которых рассказывают в Киеве. Украинские чиновники с начала контрнаступления также предпринимают меры по ограничению видимости потерь своей стороны, подчеркивает газета. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230916/prichina-1896687417.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Общество
СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ

WP: чиновники Запада призывают журналистов не сосредотачиваться на провале ВСУ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖурналист
Журналист - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя, сообщает газета Washington Post.
По информации издания, Украина в "пиар-войне" проигрывает. В попытках разубедить публику, что украинское наступление проходит медленно, западные чиновники на недавних брифингах призвали журналистов не сосредотачиваться на ежедневных изменениях ситуации на фронте.
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Газета также приводит в пример один брифинг, во время которого высокопоставленный чиновник НАТО пожаловался на аналитиков и репортеров, которые не понимают, "с чем приходится сталкиваться украинским военным".
При этом, как отмечает издание, журналистам редко удается увидеть те "успехи", о которых рассказывают в Киеве. Украинские чиновники с начала контрнаступления также предпринимают меры по ограничению видимости потерь своей стороны, подчеркивает газета.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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