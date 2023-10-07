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ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах

ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах - РИА Новости, 07.10.2023

ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах

Российские военные на двух украинских аэродромах в районе Житомира и в Полтавской области уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ, сообщило в субботу... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:40

2023-10-07T14:40

2023-10-07T17:26

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские военные на двух украинских аэродромах в районе Житомира и в Полтавской области уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке. "На аэродромах "Озерное" в районе города Житомир и "Миргород" в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества украинской армии, а в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, отмечает МО РФ. Также сообщается, что в районе населенного пункта Победа (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области "поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины".

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)