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ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах
ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах - РИА Новости, 07.10.2023
ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах
Российские военные на двух украинских аэродромах в районе Житомира и в Полтавской области уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ, сообщило в субботу... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:40
2023-10-07T14:40
2023-10-07T17:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские военные на двух украинских аэродромах в районе Житомира и в Полтавской области уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке. "На аэродромах "Озерное" в районе города Житомир и "Миргород" в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества украинской армии, а в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, отмечает МО РФ. Также сообщается, что в районе населенного пункта Победа (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области "поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ на двух аэродромах
МО РФ: уничтожены склады топлива для авиатехники на двух украинских аэродромах