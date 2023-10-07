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В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару
В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару - РИА Новости, 07.10.2023
В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару
Мужчину и женщину из псковской деревни, напавших с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, арестовали, их малолетнего ребенка передали в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:15
2023-10-07T16:15
2023-10-07T16:15
происшествия
псковская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мужчину и женщину из псковской деревни, напавших с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, арестовали, их малолетнего ребенка передали в социальное учреждение, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов в четверг приехали в одну из деревень Псковской области, чтобы проверить условия жизни 10-летнего ребенка в семье. При проверке документов мужчина и женщина напали на полицейских, в результате чего сотрудница ПДН с ножевыми ранениями доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое. Родителей ребенка задержали на болотах у соседней деревни. "В отношении семейной пары, напавшей на сотрудников полиции в Псковской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Малолетний ребенок подозреваемых в установленном порядке передан в социальное учреждение", - говорится в сообщении. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.
https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html
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происшествия, псковская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Происшествия, Псковская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару
СК: в Псковской области арестовали напавшую на полицейских семейную пару