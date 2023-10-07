https://ria.ru/20231007/sk-1901170346.html

В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару

В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару - РИА Новости, 07.10.2023

В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару

Мужчину и женщину из псковской деревни, напавших с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, арестовали, их малолетнего ребенка передали в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:15

2023-10-07T16:15

2023-10-07T16:15

происшествия

псковская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мужчину и женщину из псковской деревни, напавших с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, арестовали, их малолетнего ребенка передали в социальное учреждение, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов в четверг приехали в одну из деревень Псковской области, чтобы проверить условия жизни 10-летнего ребенка в семье. При проверке документов мужчина и женщина напали на полицейских, в результате чего сотрудница ПДН с ножевыми ранениями доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое. Родителей ребенка задержали на болотах у соседней деревни. "В отношении семейной пары, напавшей на сотрудников полиции в Псковской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Малолетний ребенок подозреваемых в установленном порядке передан в социальное учреждение", - говорится в сообщении. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.

https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html

https://ria.ru/20231006/koran-1901077648.html

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происшествия, псковская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество