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Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО - РИА Новости, 07.10.2023
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13:50 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html
Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО
Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО - РИА Новости, 07.10.2023
Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО
Маскировочная сеть, которую сплели жители Астраханской области, спасла жизнь военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, сообщает администрация... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:50
2023-10-07T13:50
надежные люди
астраханская область
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Маскировочная сеть, которую сплели жители Астраханской области, спасла жизнь военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, сообщает администрация губернатора региона на сайте. Маскировочную сеть сплели волонтеры из села Икряное Астраханской области по просьбе военнослужащих. После отправки гуманитарной помощи координатор волонтерской группы "Будь ближе. Икряное" Татьяна Лунева прочитала сообщение от участника спецоперации в телеграм-канале. Он рассказал, что маскировочная сеть от волонтеров из Икрянинского района спасла жизнь его сослуживца. "Осколок снаряда попал в сеть и сменил траекторию полета. Солдат, который находился в зоне поражения, остался жив", - говорится в сообщении. Ранее жители Астраханской области в разных районах организовали плетение маскировочные сети, которые они передают для бойцов спецоперации вместе с гуманитарными грузами. В селе Енотаевка местный житель изобрел аппарат, который нарезает на полосы ткань для масксетей, ускоряя процесс изготовления.
https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html
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астраханская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Астраханская область, Вооруженные силы РФ
Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО

Сплетенная жителями Астраханской области маскировочная сеть спасла бойца СВО

© Фото : Астраханская областьМаскировочная сеть, сплетенная жителями Астраханской области
Маскировочная сеть, сплетенная жителями Астраханской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : Астраханская область
Маскировочная сеть, сплетенная жителями Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Маскировочная сеть, которую сплели жители Астраханской области, спасла жизнь военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, сообщает администрация губернатора региона на сайте.
Маскировочную сеть сплели волонтеры из села Икряное Астраханской области по просьбе военнослужащих.
После отправки гуманитарной помощи координатор волонтерской группы "Будь ближе. Икряное" Татьяна Лунева прочитала сообщение от участника спецоперации в телеграм-канале. Он рассказал, что маскировочная сеть от волонтеров из Икрянинского района спасла жизнь его сослуживца.
«
"Осколок снаряда попал в сеть и сменил траекторию полета. Солдат, который находился в зоне поражения, остался жив", - говорится в сообщении.
Ранее жители Астраханской области в разных районах организовали плетение маскировочные сети, которые они передают для бойцов спецоперации вместе с гуманитарными грузами. В селе Енотаевка местный житель изобрел аппарат, который нарезает на полосы ткань для масксетей, ускоряя процесс изготовления.
Ветеран Великой Отечественной войны из Мордовии плетет маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Ветеран ВОВ из Мордовии сплела маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
26 июня, 16:54
 
Надежные людиАстраханская областьВооруженные силы РФ
 
 
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