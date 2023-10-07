https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html

Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО

Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО - РИА Новости, 07.10.2023

Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО

Маскировочная сеть, которую сплели жители Астраханской области, спасла жизнь военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, сообщает администрация... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:50

2023-10-07T13:50

2023-10-07T13:50

надежные люди

астраханская область

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Маскировочная сеть, которую сплели жители Астраханской области, спасла жизнь военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, сообщает администрация губернатора региона на сайте. Маскировочную сеть сплели волонтеры из села Икряное Астраханской области по просьбе военнослужащих. После отправки гуманитарной помощи координатор волонтерской группы "Будь ближе. Икряное" Татьяна Лунева прочитала сообщение от участника спецоперации в телеграм-канале. Он рассказал, что маскировочная сеть от волонтеров из Икрянинского района спасла жизнь его сослуживца. "Осколок снаряда попал в сеть и сменил траекторию полета. Солдат, который находился в зоне поражения, остался жив", - говорится в сообщении. Ранее жители Астраханской области в разных районах организовали плетение маскировочные сети, которые они передают для бойцов спецоперации вместе с гуманитарными грузами. В селе Енотаевка местный житель изобрел аппарат, который нарезает на полосы ткань для масксетей, ускоряя процесс изготовления.

https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html

астраханская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, вооруженные силы рф