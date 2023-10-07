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У подозрительной машины в Люберцах применили робота-сапера

У подозрительной машины в Люберцах применили робота-сапера - РИА Новости, 07.10.2023

У подозрительной машины в Люберцах применили робота-сапера

У автомобиля в подмосковных Люберцах, по которому силовики получили не подтвердившееся в итоге сообщение о "минировании", применяли управляемого робота-сапера,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T05:12

2023-10-07T05:12

2023-10-07T05:12

происшествия

авто

люберцы

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт – РИА Новости. У автомобиля в подмосковных Люберцах, по которому силовики получили не подтвердившееся в итоге сообщение о "минировании", применяли управляемого робота-сапера, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина. Оцепление вокруг Audi в районе улицы 3-е Почтовое отделение еще не снято. Помимо машин пожарных, полиции и Росгвардии, на месте также находится автомобиль ФСБ. Силовики применяли управляемого робота-сапера, работы с ним завершены.

https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, люберцы, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)