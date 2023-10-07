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В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС
Израиль делает все возможное, чтобы не причинять вред мирным жителям сектора Газа, но считает, что ХАМАС использует их как живой щит, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:23
2023-10-07T15:23
2023-10-07T15:43
россия
израиль
хамас
сектор газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль делает все возможное, чтобы не причинять вред мирным жителям сектора Газа, но считает, что ХАМАС использует их как живой щит, заявили РИА Новости в субботу в посольстве Израиля в Москве."Жители сектора Газа – это не враги Израиля. Но террористические организации, которые сознательно и целенаправленно действуют в местах сосредоточения населения и вблизи гуманитарных зданий и учреждений и цинично используют их", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости."Израиль делает и будет делать все возможное, чтобы предотвратить вред посторонним людям, но террористические организации сознательно действуют среди гражданского населения и совершают двойное военное преступление - неизбирательную стрельбу по гражданскому населению, используя жителей сектора Газа в качестве живого щита", - добавили в посольстве.
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россия, израиль, хамас, сектор газа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, Хамас, Сектор Газа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС
Посольстве РФ: Израиль будет защищать своих граждан от атак ХАМАС любым способом