Рейтинг@Mail.ru
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 07.10.2023 (обновлено: 15:43 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/rf-1901159679.html
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС
Израиль делает все возможное, чтобы не причинять вред мирным жителям сектора Газа, но считает, что ХАМАС использует их как живой щит, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:23
2023-10-07T15:43
россия
израиль
хамас
сектор газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901144439_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_8bab470a6b6903682aad4121aa1d935f.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль делает все возможное, чтобы не причинять вред мирным жителям сектора Газа, но считает, что ХАМАС использует их как живой щит, заявили РИА Новости в субботу в посольстве Израиля в Москве."Жители сектора Газа – это не враги Израиля. Но террористические организации, которые сознательно и целенаправленно действуют в местах сосредоточения населения и вблизи гуманитарных зданий и учреждений и цинично используют их", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости."Израиль делает и будет делать все возможное, чтобы предотвратить вред посторонним людям, но террористические организации сознательно действуют среди гражданского населения и совершают двойное военное преступление - неизбирательную стрельбу по гражданскому населению, используя жителей сектора Газа в качестве живого щита", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20231007/rakety-1901157318.html
россия
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901144439_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93bc0782fe5e19d8fd06fb015b77adbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, хамас, сектор газа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, Хамас, Сектор Газа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В посольстве в Москве рассказали об ответных мерах Израиля против ХАМАС

Посольстве РФ: Израиль будет защищать своих граждан от атак ХАМАС любым способом

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль делает все возможное, чтобы не причинять вред мирным жителям сектора Газа, но считает, что ХАМАС использует их как живой щит, заявили РИА Новости в субботу в посольстве Израиля в Москве.
"Жители сектора Газа – это не враги Израиля. Но террористические организации, которые сознательно и целенаправленно действуют в местах сосредоточения населения и вблизи гуманитарных зданий и учреждений и цинично используют их", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
"Израиль делает и будет делать все возможное, чтобы предотвратить вред посторонним людям, но террористические организации сознательно действуют среди гражданского населения и совершают двойное военное преступление - неизбирательную стрельбу по гражданскому населению, используя жителей сектора Газа в качестве живого щита", - добавили в посольстве.
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле
Вчера, 15:09
 
РоссияИзраильХамасСектор ГазаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала